WM-Sensation Brasilien scheitert in der Gruppenphase – Jamaika und Frankreich weiter

Je länger das Spiel dauerte, desto harmloser wurden die Angriffe der Brasilianerinnen. In der Schlussphase nahm Sundhage unter anderem Marta vom Platz und versuchte, ihr Team noch offensiver aufzustellen. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem auch Jamaikas Khadija Shaw noch einmal die Chance auf einen Sieg der Reggae Girlz vergab (82.). Am torlosen Remis änderte sich jedoch nichts mehr, sodass die Jamaikanerinnen als Gruppenzweite erstmals die K.o.-Phase einer WM erreichten.