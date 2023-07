Damit nicht genug: In der 50. Minute entschied Schiedsrichterin Tees Olofsson aus Schweden auf Strafstoß für Japan, Keeperin Lubambo Musonda hatte Japans Aoba Fujino gefoult. Die Entscheidung revidierte dann aber erneut der VAR, weil sich Fujiono zum Zeitpunkt des Abspiels im Abseits befunden hatte.

Banda hängt in der Luft

Den Japanerinnen kann es egal sein, sie dominierten die Partie auch so nach Belieben. In der ersten Hälfte brachte Miyazawa ihr Team nach einer schönen Kombination aus kurzer Distanz in Führung (43.). Nach der Pause legte Tanaka nach, wieder kombinierten sich die Japanerinnen davor sehenswert durch (55.). Das Spiel war spätestens in 62. Minute entschieden, als Miyazawa nach Vorarbeit von Tanaka aus rund fünf Metern das 3:0 erzielte (62.). Endō erhöhte auf 4:0, nachdem sie von Yui Hasegawa freigespielt worden ist (71.). Ueki stellte in der Nachspielzeit mit einem verwandelten Strafstoß den Endstand her (90.+11). Sambia-Keeperin Musonda hatte nach einem Foulspiel zuvor die Gelb-rote Karte gesehen.