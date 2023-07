Zunächst ging Australien in Führung, weil sie nach einem nigerianischen Abstoß schnell umschalteten. Caitlin Foord brachte den Ball in Richtung des Elfmeterpunkts, wo Cortnee Vine mehrere Verteidigerinnen band und van Egmond den Ball flach einschieben konnte (45.+1). Die 30-Jährige van Egmond war für Fowler in die Startelf gerückt.

Es sah alles nach einem Wirkungstreffer der Australierinnen aus – dann setzte Rasheedat Ajibade zur Flanke an. Diese wurde abgefälscht, Kanu reagierte am schnellsten, nahm den Ball direkt und schob ihn aus sechs Metern in das Tor (45.+6).