Erste Hälfte: Positiv formuliert, agierten beide Teams sehr diszipliniert. Etwas weniger wohlwollend betrachtet war es ein arges Mittelfeldgeplänkel, weil sowohl Schweiz als auch Norwegen die Kreativität nahezu völlig abging. Die für Hegerberg in die Startelf gerutschte Sophie Haug von der AS Rom nutzte ihre gefürchtete Stärke in der Luft nur halbwegs, als sie in der 24. Minute einen Kopfball zu mittig platzierte. Die größte Chance der Schweiz entsprang einer verunglückten Flanke von Nadine Riesen, die sich gefährlich Richtung Latte des norwegischen Tores senkte. Torhüterin Aurora Mikalsen verhinderte mit den Fingerspitzen Schlimmeres (33. Minute).