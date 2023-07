DFB-Auftaktgegner bei der WM Reporter fragt nach homosexuellen Spielerinnen bei Marokko – Fifa schreitet ein

Mit der Frage nach der sexuellen Orientierung von Spielerinnen bei Deutschlands Auftaktgegner Marokko hat ein Reporter der englischen BBC bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Aufregung gesorgt. Bei der offiziellen Pressekonferenz am Sonntag in Melbourne wurden Trainer Reynald Pedros und Kapitänin Ghizlane Chebbak gefragt, ob es homosexuelle Spielerinnen in der Mannschaft gibt. Wie »The Athletic« berichtete, sei der vom Weltverband Fifa eingesetzte Moderator eingeschritten und habe die Befragung gestoppt. Marokkanische Medienvertreter hätten »hörbar bestürzt« auf die Frage reagiert.