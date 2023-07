Das Problem: Ihre Landsleute, die sich weitaus mehr für Rugby und Cricket interessieren, sind von der Euphorie vor der gemeinsam mit Australien organisierten WM (ab 20. Juli) noch nicht so recht erfasst. Das lässt sich am Aufruf eines anderen Politikers ablesen – Grant Robertson, der Sportminister, appellierte an alle, sich nun wirklich Tickets zu besorgen.