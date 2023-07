Ansage mit Wacklern: Die Schiedsrichterinnen sollen bei dieser WM via Lautsprecher die VAR-Entscheidungen kommunizieren. Das sorgte zunächst beim 4:0 von Jenni Hermoso für Irritationen. Schiedsrichterin Oh Hyeon-jeong kündigte erst »kein Tor, kein Abseits« an, um diesen Widerspruch hektisch (»no, no, no«) mit »doch Tor!« aufzulösen. Bei der Entscheidung rund um das 5:0 warf die Südkoreanerin dann »Offside« und »Goal« in atemberaubender Enge in einen Satz, dass mehr Unklarheiten als Durchblick entstanden. Hauptsache, die Spielerinnen wussten, wie es steht.