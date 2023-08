Sieg gegen Schweden Spanische Fußballerinnen stehen erstmals im WM-Finale

Lange war das Spiel taktisch geprägt, beide Teams wollten Fehler unbedingt vermeiden. Nachdem die Schwedinnen bei ihrem Sieg gegen Japan mit einer offensiven Herangehensweise überrascht hatten, konzentrierten sie sich gegen Spanien wieder auf die Verteidigung. Spanien hatte dadurch den Ball viel in den eigenen Reihen, kombinierte sich aber nur selten in den Strafraum. Auch Weltfußballerin Alexia Putellas, die in die Startelf zurückkehrte, kam nur selten zur Geltung, weil sie sofort unter Druck gesetzt wurde, sobald sie an den Ball kam.