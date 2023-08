Historischer Achtelfinaleinzug Südafrika wirft Italien in der Nachspielzeit raus

Die Schwedinnen, schon vor dem letzten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert, ließen es gegen Argentinien eher ruhig angehen und schonten zahlreiche Stammkräfte. Olivia Schough köpfte nach einer Flanke in Richtung des argentinischen Tors, der Ball ging aber links vorbei (29.). Mehr Chancen gab es in der ersten Hälfte nicht. Argentinien, das mit einem Sieg und südafrikanischer Schützenhilfe das Achtelfinale noch hätte erreichen können, wirkte zu nervös, machte einfache Fehler und traute sich kaum in die Offensive.

In der zweiten Hälfte gelang den Schwedinnen dann mal ein schöner Angriff. Der Ball lief schnell über den ganzen Platz, von der rechten Seite flankte Sofia Jakobsson in die Mitte, wo die 1,66 Meter große Wolfsburg-Stürmerin Rebecka Blomqvist per Kopf traf (66.). Schon in den ersten beiden Spielen war Schweden vor allem bei Kopfbällen eine Macht, auch wenn die bislang dreimal erfolgreiche Amanda Ilestedt dieses Mal ohne Treffer blieb.