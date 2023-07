Der Start der deutschen Fußballerinnen in die WM in Neuseeland und Australien hat dem ZDF eine bemerkenswerte Quote beschert: Trotz der ungewohnten Übertragungszeit am Montagvormittag (Anpfiff um 10.30 Uhr) hatten nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders durchschnittlich 5,61 Millionen Menschen den 6:0-Erfolg des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Marokko in Melbourne gesehen.