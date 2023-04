Die EM-Spiele des deutschen Teams waren im vergangenen Jahr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen worden. Das Finale gegen England war mit einer Einschaltquote von durchschnittlich 17,9 Millionen Menschen in der ARD die meistgesehene Sportsendung im Jahr 2022 – trotz der WM der Männer in Katar Ende des Jahres.

Auch für die WM in Australien und Neuseeland werden Rekorde bei den Zuschauerzahlen sowohl vor Ort als auch weltweit an den Bildschirmen prognostiziert. Wegen der Zeitverschiebung würden die Übertragungen in Deutschland ab frühmorgens laufen. Das deutsche Team spielt in der Gruppenphase um 10.30, 11.30 und 12 Uhr (den Spielplan finden Sie hier ). Aufgrund der aus deutscher TV-Sicht eher ungünstigen Anstoßzeiten am Vormittag werden hierzulande allerdings geringere Quoten erwartet.