Argentinien hat bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland das erste Gruppenspiel gegen Italien verloren. In den sozialen Medien geriet die Niederlage kurzzeitig in den Hintergrund. Nationalspielerin Yamila Rodríguez wurde angefeindet, weil auf ihrem linken Bein ein Tattoo von Cristiano Ronaldo prangt.