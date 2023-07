Sie können es doch: Nach der Pause zog das Tempo der Partie dann an, Brasilien kam zum Ausgleich durch Debinha, die einen abgefälschten Schuss mit einem herrlichen ersten Kontakt aus der Luft nahm und dann überlegt abschloss (58.). Da flackerte sie auf, die individuelle Qualität der Brasilianerinnen. Um das Spiel zu drehen, reichte es aber nicht mehr – dank Renard kippte es gar wieder zu Frankreichs Gunsten.

This is Marta: Ein Aufschrei ging in der Schlussphase trotzdem noch durchs Stadion in Brisbane: In Minute 86 wurde Brasiliens Fußballlegende Marta eingewechselt. Die 37-Jährige ist inzwischen aber mehr Talisman als Leistungsträgerin und kam lediglich auf zwei Ballkontakte.