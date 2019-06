Tragische Figur: Es ist keine Woche her, da war Samantha Kerr eine Heldin. Mit vier Toren in einem Spiel hatte sie Australien gegen Jamaika ins Achtelfinale der WM geschossen. Mit dem Scheitern dort ist der Name Sam Kerr jetzt allerdings ebenfalls verbunden. Kerr, 25, vergab im Elfmeterschießen den ersten Versuch, und zwar deutlich. Kurz darauf war Australien raus, Norwegen steht im Viertelfinale.

Das Ergebnis: 5:2 gewann Norwegen nach Elfmeterschießen, nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Hiergeht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Schon nach 27 Sekunden hätte Kerr fast die Führung erzielt. Nach Vorarbeit von Caitlin Foord zog sie flach Richtung linkes Toreck ab, der Ball landete jedoch am Außennetz. Offensiv sollte es weitergehen, vor allem die Norwegerinnen stellten die australische Defensive immer wieder vor Probleme. In der 31. Minute erzielte Isabell Herlovsen das 1:0. Nach einem langen Ball von Saevik lief Herlovsen ihrer Bewacherin davon und schloss überlegt und flach ins kurze Eck ab. In der 42. Minute schien Australien dem Ausgleich nahe. Doch daraus wurde nichts. Und wieder litt darunter Sam Kerr.

Jean-Paul Pelissier / REUTERS Jubelnde Norwegerinnen nach dem Spiel

VAR des Spiels: Die 42. Minute, Kerr stand am Elfmeterpunkt, bereit, Australien zum 1:1 zu schießen. Doch ehe sie anlaufen durfte, verging Sekunde um Sekunde. Dann schritt die deutsche Schiedsrichterin Riem Hussein zum TV-Bildschirm - und nahm ihre Handelfmeter-Entscheidung zurück. Was war geschehen? Norwegens Maria Thorisdottir hatte eine Hereingabe abgewehrt - ob mit Brust, Oberarm oder Schulter, das war nicht eindeutig zu sagen. Lieber kein Elfmeter als ein strittiger Elfmeter, dachte sich dann das Schiedsrichtergespann.

Die zweite Hälfte: Beide Teams erspielten sich gute Chancen. Im Verlauf des zweiten Abschnitts wirkte Australien gefährlicher, auch weil die Norwegerinnen müde schienen. Kurz vor Schluss erzwangen die Matildas dann doch den Ausgleich - und wie.

Ecke des Spiels (und des Turniers): Mit einem Mario-Basler-Gedächtnis-Tor traf Australiens Ellise Kellond-Knight zum 1:1. Linksfuß Kellond-Knight brachte die Ecke von rechts halbhoch und mit Effet und in die Mitte. Dort verpassten alle Mit- und Gegenspielerinnen den Ball, der sich nach einmaligem Aufsetzen ins lange Eck drehte.

Die Verlängerung: In der 105. Minute sah Alanna Kennedy glatt Rot, nachdem sie als letzte Verteidigerin die eingewechselte Lisa-Marie Utland festgehalten hatte. Schiedsrichterin Hussein entschied nach Absprache mit Videoassistent Felix Zwayer auf Notbremse und Platzverweis - wieder eine strittige Entscheidung. Ob Utland den Ball vor Australiens Torhüterin Lydia Williams erreicht hätte, schien unklar. Norwegen drängte in Überzahl auf das Siegtor, mehr als ein Lattentreffer von Vilde Bøe Risa sprang aber nicht heraus (106.).

Das Elfmeterschießen: Kerr und Emily Gielnek vergaben gleich die ersten beiden Elfmeter für Australien, alle anderen Schützinnen trafen vom Punkt. Das war's.

Eric Gaillard / REUTERS Caroline Graham Hansen (l.): Nicht zu stoppen

Spielerin des Spiels: War Caroline Graham Hansen. Die 24-Jährige war an fast allen Angriffen ihres Teams beteiligt. Sie zog meist mehrere Gegenspielerinnen auf sich, legte Chancen auf und kam immer wieder selbst zum Abschluss. Zudem übernahm sie Verantwortung und verwandelte den ersten Elfmeter. Mit ihrer Wucht und ihren Dribblings sorgte sie für eine der auffälligsten Einzelleistungen dieses Turniers. Graham Hansen spielte fünf Jahre beim VfL Wolfsburg, nun wechselt sie nach Barcelona. Sie wird der Bundesliga fehlen.

Und jetzt? Im Viertelfinale bekommen es die Norwegerinnen mit dem Sieger der Partie England gegen Kamerun zu tun, also entweder mit den "Drei Löwinnen" oder den "Unbeugsamen Löwinnen". Da haben die Norwegerinnen, Spitzname: Die Grashüpfer, gute Chancen auf den Sprung ins Halbfinale.

Norwegen - Australien 5:2 (1:1, 1:0) n.E.

1:0 Herlovsen (31.)

1:1 Kellond-Knight (83.)

Elfmeterschießen:

1:0 Graham Hansen

Kerr verschießt

2:0 Reiten

Gielnik verschießt

3:0 Mjelde

3:1 Catley

4:1 Engen

Norwegen: Hjelmseth - Moe Wold (102. Hansen), Mjelde, Thorisdottir, Minde - Saevik (72. Maanum), Bøe Risa, Engen, Reiten - Graham Hansen, Herlovsen (77. Utland) Australien: Williams - Carpenter (120. Harrison), Kennedy, Catley, Kellond-Knight (94. Polkinghorne) - Logarzo, Van Egmond (116. Roestbakken), Yallop - Raso (74. Gielnik), Kerr, Foord

Schiedsrichterin: Hussein (Deutschland)

Gelbe Karten: Minde, Utland, Bøe Risa / -

Rote Karte: Kennedy (104.)

Zuschauer: 12.229