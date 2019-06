Fußball-WM 2019 Brasilien besiegt Italien - und rutscht trotzdem auf Platz drei

Brasilien hat das abschließende Gruppenspiel der WM-Vorrunde 1:0 (0:0) gewonnen und zieht in das Achtelfinale ein. Das einzige Tor der Partie erzielte Marta in der 74. Minute. Für die Brasilianerin war es ein besonderer Treffer: Mit ihrem 17. WM-Tor ist sie die erfolgreichste Schützin aller Zeiten - auch bei den Männern hat bisher kein Spieler diese Marke erreicht.

Allerdings reichte der Sieg nicht, um Gegner Italien von der Tabellenspitze zu verdrängen und so einen vermeintlich leichteren Gegner in der K.-o.-Runde zu bekommen. Im Gegenteil: Durch den 4:1-Sieg der Australierinnen rutschte Brasilien noch auf Tabellenplatz drei ab. Entscheidend war bei gleicher Tordifferenz der direkte Vergleich, den Australien für sich entschieden hatte.

Ein Sieg mit zwei Toren hätte Brasilien gereicht, um Italien von der Tabellenspitze zu verdrängen. Entsprechend legte das Team los: In der 17. Minute versuchte es Debinha zunächst spektakulär per Hacke. Doch Italiens Torhüterin Laura Giuliani war zur Stelle - genau wie bei den anschließenden Eckbällen, die sie vor den brasilianischen Angreiferinnen abwehren konnte. In der 29. Minute hätte Cristiana Girelli den Spielverlauf der ersten halben Stunde beinahe auf den Kopf gestellt, doch bei ihrem Treffer stand die Italienerin im Abseits.

Brasilien blieb geduldig, bemühte sich um Ballkontrolle und baute seine Angriffe mit langen Passfolgen auf. Die Italienerinnen versuchten, im Ballbesitz den direkten Weg zum gegnerischen Tor zu finden. In der 40. Minute führte das beinahe zum Ziel, als Barbara Bonansea nach einer Flanke von Alia Guagni vor Bárbara im brasilianischen Tor auftauchte, jedoch an der starken Parade der Torhüterin scheiterte.

Die erste gute Gelegenheit nach der Pause hatten wieder die Brasilianerinnen, doch Andressinha traf mit einem Freistoß zentral aus 17 Metern die Latte (52.). Kathellen verpasste kurz darauf nur knapp per Kopf (56.). Italien wagte offensiv nur noch wenig und beschränkte sich nun auf das Verteidigen. Das klappte gut, bis Linari Debinha im Strafraum foulte. Marta verwandelte vom Punkt (74.). Zum zweiten Treffer - und damit zum Gruppensieg - reichte es allerdings nicht mehr.

Italien - Brasilien 0:1 (0:0)

0:1 Marta (74.)

Italien: Giuliani - Guagni, Gama, Linari, Bartoli (71. Boatin) - Giugliano, Galli, Cernoia - Giacinti (63. Bergamaschi), Girelli (78. Mauro), Bonansea

Brasilien: Bárbara - Leticia Santos (76. Poliana), Kathellen, Mônica, Tamires - Thaisa, Andressinha, Marta (83. Luana), Ludmila, Debinha - Cristiane (65. Beatriz)

Schiedsrichterin: Lucila Venegas (Mexiko)

Gelbe Karten: Bartoli - Kathellen, Santos