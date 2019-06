Szene des Spiels: Nach einer Flanke von Svenja Huth kam Alexandra Popp zum Kopfball, doch Spaniens Torhüterin Sandra Paños reagierte gut. Den Abpraller hätte Marta nach links klären können. Oder nach rechts. Oder irgendwohin. Sie wartete allerdings so lange und tat nichts, bis Sara Däbritz mit einem langen Bein den Ball ins Tor stochern konnte. "Ich habe darauf spekuliert, dass ich da noch hinkomme und einfach mal gegrätscht", so die Torschützin. Deutschlands Führung in der 42. Minute fiel so grotesk wie überraschend.

Ergebnis: Die DFB-Elf hat in Valenciennes ihr zweites Vorrundenspiel 1:0 (1:0) gegen Spanien gewonnen und steht damit so gute wie sicher im Achtelfinale. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Spanien war von Beginn an das bestimmende Team mit den besseren Chancen: Nahikari vergab in der 6. und 14. Minute frei vor Almuth Schult, Silvia Meseguer ließ die Führung liegen, als sie nach einem schönen Durchlassen von Mariona nur knapp neben das Tor schoss (16. Minute). Jennifer Hermoso konnte Traumpässe spielen, wie sie wollte. Deutschland wackelte in der Abwehr, presste schlecht und lief meist nur hinterher. 258 Pässe spielten die gegenüber ihrem Auftaktmatch gegen Südafrika (3:1) stark verbesserten Spanierinnen in der ersten Hälfte, 131 die Deutschen. Die Führung war schmeichelhaft.

Sie fehlte: Dzsenifer Marozsán hatte sich im ersten Gruppenspiel gegen China einen Zehenbruch zugezogen und wird mindestens bis Ende der Vorrunde ausfallen. Ohne Deutschlands Topspielerin war Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gezwungen, Theorie Praxis werden zu lassen. "Wir haben einen Plan A, B und wir haben auch einen Plan C", hatte Voss-Tecklenburg vergangene Woche gesagt.

Vieles neu in Spiel zwei: Neben Marozsán waren auch Carolin Simon und Melanie Leupolz nicht mit dabei, dafür rückten Lena Oberdorf, Lena Goeßling und Schweers ins DFB-Team. Auch Spaniens Trainer Jorge Vilda änderte Formation und Taktik: Statt des gewohnten 4-3-3 ließ er mit einem 4-3-2-1 spielen. Meseguer ersetzte Vicky Losada und Nahikari stürmte für Amanda Sampedro.

Die zweite Hälfte: Durch die Einwechslung von Klara Bühl vom Pokalfinalisten SC Freiburg entwickelte das deutsche Team mehr Gefährlichkeit im Angriffsspiel. Die 18-Jährige hatte in der 62. Minute auch die erste gute Gelegenheit im zweiten Durchgang. Im Gegenzug hatte Schweers Glück, dass ihr Foul als letzte Abwehrspielerin nicht mit einer Roten Karte geahndet wurde. Das DFB-Team nun mit Popp auf der Sechserposition und mehr Spielkontrolle, Spanien war nur noch selten offensiv gefährlich. Einzige Mini-Aufreger: ungefährliche Kopfbälle von Däbritz (76.) und Bühl (87.). Spanien hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und 7:2 Ecken - Deutschland gewann.

Nervös, aber gewonnen: "Wir waren sehr nervös und hatten zu Beginn Glück", beschönigte Voss-Tecklenburg nach der Partie mit hörbar angeschlagener Stimme nichts. Waren ihre Umstellungen nun Grund für den mangelnden Zugriff aufs Spiel oder Fundament für den Sieg? Die Qualität der Bundestrainerin bleibt nach wie vor eine offene Frage, die wohl erst in der K.o.-Phase beantwortet wird.

Rekord im Vorbeigehen: Zwei schwer erkämpfte Siege gegen China und Spanien haben für einen neue WM-Bestmarke gesorgt: Die DFB-Elf ist nun seit 18 Vorrundenspielen (14 Siege, vier Remis) bei einer Weltmeisterschaft ungeschlagen.

Drohkulisse USA: Von den 24 WM-Teilnehmern qualifizieren sich 16 fürs Achtelfinale, selbst vier der sechs Gruppendritten bleiben im Turnier. Da könnte man mit der Klasse Deutschlands und Spaniens dem Ausgang der Partie eigentlich entspannt entgegen sehen. Doch Platz eins in der Gruppe ist wichtig, sehr wichtig. Als Gruppenzweiter droht nämlich das Duell mit den überragenden US-Amerikanerinnen, die nicht nur als Titelverteidiger ins Turnier gegangen sind, sondern auch ihre erste Aufgabe mit einem 13:0 (3:0) gegen Thailand beeindruckend gestaltete. Mit einem Punkt im abschließenden Gruppenspiel gegen Südafrika (Montag, 17. Juni, 18 Uhr, TV: ARD, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) bliebe der DFB-Elf als Gruppensieger der härteste Achtelfinalgegner wohl erspart.

Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

1:0 Däbritz (42.)

Deutschland: Schult - Hendrich (46. Bühl), Hegering, Doorsoun, Schweers- Gwinn, Goeßling (80. Leupolz), Däbritz, Oberdorf (64. Magull) - Huth, Popp

Spanien: Paños - Marta, Paredes, María León, Corredera - Meseguer (66. Patri), Hermoso, Virginia - Mariona (59. García), Nahikari, Alexia (77. Aitana)

Schiedsrichterin: Kateryna Monzul (Ukraine)

Gelbe Karten: Schweers / -

Zuschauer: 20.761