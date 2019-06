DFB-Team in der Einzelkritik Lange ging es gut, jetzt wurden sie bestraft

Giulia Gwinn (Abwehr): Dass die deutsche Mannschaft sich von der WM verabschieden muss, lag nicht an der 19-Jährigen. Wie schon in den Spielen zuvor war Gwinn läuferisch aktiv und hielt kämpferisch dagegen. Doch Schweden war stärker als die vorherigen Gegner und offensiver, Gwinn wurde defensiv gebraucht. In der Offensive trat die künftige Bayern-Spielerin selten in Erscheinung. Doch man wird von ihr noch viel hören: Sie ist eine Gewinnerin dieser WM. Gwinn könnte einmal das Gesicht dieses Teams werden.