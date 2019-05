Giulia Gwinn (Abwehr, bis 72. Minute): Mit Lena Oberdorf, Klara Bühl und Gwinn stehen drei Spielerinnen im WM-Kader, die noch keine 20 Jahre alt sind. Gwinn stand gegen Chile dann gleich in der Startelf und die Rechtsverteidigerin hat gute Chancen, auch beim WM-Auftakt gegen China nominiert zu werden. Oft schaltete sich Gwinn in die Angriffe ein und als sie in der Vorwärtsbewegung mal einen Fehler machte, holte sie den Ball prompt zurück (27. Minute). Wenn in der defensiven Umschaltbewegung ein Foul nötig war, griff Gwinn auch zu diesem Stilmittel. Allerdings muss sie in direkten Duellen noch an ihrem Stellungsspiel arbeiten.