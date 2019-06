Auf Pressekonferenzen mit zwei Spielerinnen entsteht manchmal eine unangenehme Stille. Dann, wenn nicht klar ist, an wen die Frage gerichtet ist. So ist das auch an diesem Nachmittag, als die 19-jährige Giulia Gwinn und die ein Jahr jüngere Klara Bühl auf dem Podium sitzen. Bühl schaut Gwinn immer wieder mal an, antworte Du bitte, soll das bedeuten, und je länger der Termin dauert, desto häufiger antwortet Gwinn ohne den Blickkontakt. Am Ende spricht fast nur noch sie, und sie wirkt neben ihrer kaum jüngeren Teamkollegin wie der abgeklärteste Teenager der Welt.

An Giulia Gwinn lässt sich gerade besonders gut ablesen, was diese Fußbal-Nationalmannschaftl bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auszeichnet. Dieses Team war vor drei Wochen mit 15 WM-Debütantinnen ins Turnier gestartet, hatte nervöse Auftritte gegen China und Spanien hingelegt, hat sich reingekämpft und hofft im Viertelfinale am Samstag gegen Schweden (18.30 Uhr, TV: Das Erste; Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf den Einzug ins Halbfinale. Dann wird es auch wieder auf die künftige Spielerin des FC Bayern ankommen.

Die drei Toptalente

Gwinn war mit acht Länderspielen angereist und eine dieser vielen Debütantinnen. Aber nach vier Partien in Frankreich kann man festhalten: Sie ist zu einer festen Größe des Teams aufgestiegen. Gwinn verpasste bisher keine Minute auf dem Spielfeld, erzielte das wichtige erste deutsche Turniertor und bereitete einen weiteren Treffer gegen Südafrika vor. Gwinn ist Stammspielerin, auch Bühl oder das ebenso junge Supertalent Lena Oberdorf, 17, bekommen ihre Einsatzminuten, sie alle sind wichtig für den Teamerfolg. Ob sie überrascht ist von dieser Entwicklung? "Wir haben uns im Training gezeigt, deswegen hat sich die Bundestrainerin für uns entschieden. Ich hoffe, das bleibt so", sagt Gwinn und sie klingt dabei so schnörkellos, wie sie auf dem Spielfeld auftritt.

Das Gesicht des Aufstiegs Giulia Gwinn ist eine der Shootingsstars bei der WM in Frankreich. Unermüdlich bearbeitet sie die rechte Außenbahn des deutschen Teams, erzielte im Auftaktspiel gegen China den Siegtreffer - und bereitete gegen Südafrika einen weiteren vor. Vor der WM war die Spielerin des SC Freiburg noch vielen unbekannt. Das dürfte sich inzwischen geändert haben: Denn auch neben dem Platz geht es für Gwinn steil nach oben. Bei Instagram hat sich die Zahl ihrer Follower mehr als verelffacht. In Frankreich macht sie neben ihren starken Leistungen auf dem Platz auch daneben einen reifen Eindruck. Sie übernimmt im Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg immer mehr Verantwortung. Die muss sie zwangsläufig auch übernehmen: Denn Gwinn gilt als eine der Anführerin der neuen Generation im DFB-Team. Zudem tritt sie nach dem Turnier ihren Vertrag beim deutschen Vizemeister und Champions-League-Halbfinalisten Bayern München an. Angesichts von null Gegentoren in den bisherigen vier Turnierspielen haben Defensivspielerinnen im deutschen Team derzeit gut lachen. Der Ausblick in Grenoble dürfte sein Übriges tun. Gwinn ist nicht nur Stimmungskanone, sondern auch Allrounderin. Sie kann auf beiden Außenbahnen offensiv wie defensiv zum Einsatz kommen. Das musste sie bereits in der Gruppenphase unter Beweis stellen - und tat dies eindrucksvoll. Unter anderem mit einer Torvorbereitung gegen Südafrika. Während eines Turniers gibt es auch Zeit, um zu entspannen. Gwinn (links) genießt gemeinsam mit Sara Doorsoun einen spielfreien Tag in La Grande-Motte, nahe dem WM-Spielort Montpellier. Eine von Gwinns Stärken ist, dass sie neben ihrer Schnelligkeit auch kämpfen kann. Das wurde im Spiel des deutschen Teams gerade nach dem Ausfall der Ausnahmespielerin Dzsenifer Marozsán erforderlich. Gwinn und Co. lieferten. Ein feiner Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball: Bei den Frauen sind die Medien ganz nah dabei - sogar bei den Powernaps während der kurzen Flugzeiten in Frankreich. Next Gen Nationalspielerinnen: Klara Bühl (links, 18) und Gwinn (19) führen gemeinsam mit Lea Oberdorf (17) die Teenager-Fraktion des deutschen Teams an. Sie lassen die deutschen Fans von einer großen Zukunft träumen - nicht ganz zu unrecht.

Gwinn ist auf beiden Seiten vielseitig einsetzbar, was gut zur Spielidee von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg passt. Doch mittlerweile hat sich Gwinn als Rechtsverteidigerin festgespielt. Diese Position passt zu ihr: Sie ist laufstark und schaltet sich permanent mit in die Offensive ein; sie gewinnt in der Defensive wichtige Zweikämpfe und ist einer der Gründe, warum Deutschland als einziges Team noch ohne Gegentor ist. Gwinn kann auch kämpferisch, wenn nötig (und es wurde nötig, weil mit dem Ausfall von Superstar Dzsenifer Marozsán dem deutschen Spiel die Leichtigkeit abhandengekommen war).

Doch Gwinn fällt derzeit nicht nur auf dem Fußballfeld auf. Sie erobert gerade Tausende Fans in den sozialen Netzwerken: Sie war mit knapp 10.000 Followern ins Turnier gestartet, mittlerweile folgen ihr bei Instagram über 115.000 Fans. Keine andere im deutschen Team hat auch nur einen vergleichbaren Sprung gemacht. Warum das wichtig ist? Weil Follower gerade für Randsportler zu einer wichtigen Währung geworden sind, und der Fußball der Frauen dürfte nach der WM und im Bundesligaalltag wohl wieder stärker in den Schatten rücken. Wenn die Kameras der TV-Sender wieder ausgehen.

Über die Gehälter von Bundesligaspielerinnen ist viel geredet worden, Gwinn dürfte mit ihrem Wechsel vom SC Freiburg nach München finanziell kaum ausgedient haben. Aber wer viele Menschen über seine persönlichen Netzwerke erreicht, ist für Werbepartner attraktiv. Hier bleibt das Rampenlicht stets an. Diese WM ist am Ende eine Chance, um persönlich auf sich aufmerksam zu machen. Gwinn nutzt derzeit diese Chance.

Was zählt, ist auf dem Platz

"Ich poste gerne Fotos auf Instagram", sagt Gwinn, aber sie ergänzt auch schnell: "Doch das ist eine Nebensache. Der Fokus liegt auf dem Fußball." Man kann bei ihr immer wieder raushören, dass sie als Fußballerin wahrgenommen werden will. Als in einer Frage der provokante Zusatz auftaucht, ob ihre und die Generation ihrer jungen Teamkolleginnen denn auch für etwas anderes steht als "Bilder posten", weicht sie der Frage aus. Sie reagiert gar nicht erst auf die Spitze, Gwinn sagt aber auch nicht, für was die Generation denn nun steht.

Vielleicht ist das auch die beste Antwort, die sie in diesem Moment geben kann. Wenn man Bühl, Gwinn und Oberdorf miteinander vergleicht, verbindet sie zwar das junge Alter, in eine Schublade passen sie deswegen nicht. Während Gwinn die aktuelle Aufmerksamkeit um ihre Person als "Ausdruck von Wertschätzung" genießt, wirkt Bühl noch deutlich zurückhaltender, Oberdorf sehr bodenständig. Gwinn ist gerade eher ihre eigene Generation: die Generation Gwinn. Aber es gibt eben auch die Generation Bühl, die Generation Oberdorf.

Und diese Generationen wird das DFB-Team in Zukunft brauchen. Der Erfolg dieser Auswahl misst sich zwar zuerst an den sportlichen Ergebnissen, aber das Team braucht auch Gesichter, Identifikationsfiguren, Namen. Vor der WM hieß es in dem viel umjubelten Werbespot des Teams, man spiele für eine Nation, "die unsere Namen nicht kennt". Giulia Gwinn arbeitet daran, dass sich das ändert. Aber nicht nur sie, das ganze Team. Bislang ist die DFB-Auswahl erfolgreich, weil die Mannschaft als Einheit funktioniert. Das dürfte am Samstag gegen Schweden erneut deutlich werden.