Dzsenifer Marozsán ist nach ihrem Zehenbruch bei der Fußball-WM offenbar wieder einsatzbereit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kündigtein einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst die Rückkehr der deutschen Starspielerin für das Spiel gegen Schweden am Samstag an (18.30 Uhr, TV: Das Erste; Liveticker SPIEGEL ONLINE).

"Wir freuen uns alle darauf, dass Dzseni zurückkommt, Stand heute zumindest", sagte Voss-Tecklenburg. Wie lange Marozsáns Kräfte reichen, werde sich im Laufe der Woche zeigen. Bereits vor dem Achtelfinalsieg gegen Nigeria war sie ins Teamtraining zurückgekehrt.

Die deutsche Spielmacherin hatte sich im Auftaktspiel gegen China den rechten Zeh gebrochen. Aufgrund der harten Spielweise der Chinesinnen hatten weitere Spielerinnen Blessuren davongetragen. Auch ohne Marozsán ist das deutsche Team im weiteren Turnierverlauf ungeschlagen und sogar ohne Gegentor geblieben.

Dennoch wog der Ausfall Marozsáns vor allem aufgrund ihrer fehlenden Kreativität schwer. Die Spielerin von Olympique Lyon war 2017 und 2018 als deutsche Fußballerin des Jahres ausgezeichnet worden und hatte in der abgelaufenen Saison zum vierten Mal in ihrer Karriere die Champions League gewonnen.