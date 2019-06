Fußball-WM Kamerun droht Strafe nach Eklat gegen England

Die Disziplinarkommission des Fußball-Weltverbands (Fifa) hat nach dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen England und Kamerun (3:0) Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkte steht das Verhalten der kamerunischen Spielerinnen, das Strafen für den Verband nach sich ziehen könnte.

Das Team aus Kamerun hatte nach Entscheidungen des Schiedsrichterteams um Liang Qin aus China mehrfach vehement protestiert und durch die Androhung, das Spielfeld vorzeitig zu verlassen, das Spiel bei zwei Gelegenheiten gestört und verzögert. Zudem spuckte Verteidigerin Augustine Ejangue Englands Stürmerin Toni Duggan auf den Arm - eine Verfehlung, die ungeahndet blieb.

Was war passiert?

Vor dem 1:0 der Engländerinnen nahm Torhüterin Annette Ngo Ndom einen Rückpass von Verteidigerin Ejangue mit der Hand auf. Den indirekten Freistoß nutzte Englands Kapitänin Steph Houghton zur Führung. Während die kamerunische Seite diese Entscheidung zwar kritisierte - jedoch akzeptierte -, sorgte vor allem das zweite englische Tor für Ärger.

Zunächst entschied das Schiedsrichter-Team beim Treffer von Ellen White auf Abseits, erklärte das Tor nach Ansicht der Videobilder jedoch zu Recht für gültig. Die Spielerinnen aus Kamerun weigerten sich minutenlang, das Spiel fortzusetzen. Die fehlende Transparenz der Entscheidungen sorgte während der WM einmal mehr für Ärger. Kameruns Kapitänin Gabrielle Aboudi Onguéné überzeugte ihr Team, das Spiel dennoch fortzusetzen.

John Walton / DPA Fassungslosigkeit bei Torschützin Ajara Nchout

Erneuten Ärger, einen Schubser gegen die Schiedsrichterin und die wiederholte Drohung, das Spiel abzubrechen, gab es, als nach der Pause der Treffer durch Kameruns Nchout Ajara zurückgenommen wurde. Doch auch hier ging es nach einigen Minuten weiter.

"Die Schiedsrichterin will, dass England heute siegt"

Bereits in der Halbzeit soll Kameruns Trainer Alain Djeufema gesagt haben, "die Schiedsrichterin will, dass England heute siegt", verriet Kameruns Mittelfeldspielerin Raissa Feudjio. Die 23-Jährige sah kein grobes Fehlverhalten ihres Teams und sagte nach dem Spiel, sie habe "das Gefühl, dass der Videobeweis sich nur gegen die afrikanischen Teams richtet". Am Vortag, beim 3:0-Sieg Deutschlands gegen Nigeria, hatte es eine fragwürdige VAR-Entscheidung zu Ungunsten des afrikanischen Teams gegeben.

Phil Noble 7 REUTERS Kameruns Trainer Alain Djeumfa

Trainer Djeumfa nannte die Niederlage Kameruns ein "Fehlurteil" und griff Schiedsrichterin Qin direkt an. Seiner Ansicht nach hätten "die Offiziellen etwas anderes gewollt" als einen Sieg Kameruns. Der 46-Jährige gestand ein, dass seine Spielerinnen "ein wenig die Beherrschung verloren" hätten, sagte jedoch: "Natürlich bin ich frustriert. Aber im Fußball geht es um Fairplay und das haben wir gezeigt."

Isha Johansen, Vorsitzende des Komitees für den Fußball der Frauen beim Afrikanischen Fußballverband (CAF), kündigte neben der regulären Prüfung des Spiels durch die Disziplinarkommission der Fifa eine Untersuchung durch ihre Abteilung an. Johansen, die ebenfalls Vorsitzende des Fußballverbands von Sierra Leone ist, sagte: "Während wir unverändert stolz auf unsere afrikanischen WM-Teilnehmer sind, warf das gestrige Spiel zwischen England und Kamerun nicht nur ein schlechtes Licht auf den Fußball der Frauen in Afrika, sondern den Fußball in Afrika insgesamt."

Beim Weltverband Fifa gibt es nicht nur kritische Stimmen zum Auftreten der Spielerinnen aus Kamerun. Generalsekretärin Fatma Samoura bemängelte zwar ihr Verhalten im Spiel gegen England, schrieb jedoch auch auf Twitter, das Team hätte im Turnier mit ihrem leidenschaftlichen Spiel "ihre Fans und ihr Land stolz gemacht und viele junge Mädchen inspiriert".