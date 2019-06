Nach Frankreich und Deutschland hat auch das englische Team sein drittes Gruppenspiel gewonnen und seinen Status als Mitfavorit auf den WM-Titel unterstrichen. Gegen Japan zeigte das Team eine dominante Leistung und gewann das Spiel in Nizza 2:0 (1:0) durch zwei Treffer von Ellen White (14. Minute, 84.).

Nach einem zögerlichen Start auf beiden Seiten gehörte die erste Chance den Japanerinnen. Einen gefährlichen Freistoß von Kumi Yokoyama aus gut 25 Metern konnte Englands Torhüterin Karen Bardsley an die Latte lenken (9.). Auf der Gegenseite machte es White besser: Von Georgia Stanway in die Spitze geschickt, schob sie den Ball vorbei an Ayaka Yamashita zur englischen Führung ins Tor (14.).

England fand danach zu mehr spielerischer Dominanz, bei Vizeweltmeister Japan litt der Spielaufbau besonders bis zur Pause an zu vielen ungenauen Pässen. Nur Torhüterin Yamashita zeigte eine starke Leistung und hielt ihr Team im Spiel. Kurz nach ihrer Einwechslung in der 61. Minute tauchte Yuika Sugasawa gefährlich vor dem englischen Tor auf, wurde aber von Steph Houghton mit einer Grätsche am Abschluss gehindert.

Das englische Team wurde gegen Ende besonders defensiv unsortierter und Japan spielte nun zielstrebiger auf den Ausgleich - bis zum Torabschluss. Denn sowohl Mana Iwabuchi (77.) als auch Risa Shimizu (78.) verzogen ihre Schüsse aus guten Positionen.

Souveräner machte es erneut White: Nach Vorlage der eingewechselten Karen Carney erzielte sie mit einem Schuss von der Strafraumgrenze ihren dritten Turniertreffer (84.) und sicherte England den Sieg. Durch den Erfolg ziehen die Engländerinnen als Gruppenerste ins Achtelfinale ein. Japan belegt Platz zwei der Gruppe D. Argentinien landete nach einem dramatischen 3:3 (0:1) auf dem dritten Platz und darf noch auf ein Weiterkommen hoffen.

Japan - England 0:2 (0:1)

0:1 White (14.)

0:2 White (84.)

Japan: Yamashita - Shimizu, Kumagai, Ichise, Sameshima - Nakajima, Sugita, Kobayashi (61. Miura), Endo - Yokoyama (61. Sugasawa), Iwabuchi

England: Bardsley - Bronze, Houghton, Bright, Stokes- Walsh (72. Moore), Scott, Stanway (74. Carney) - Daly, White, Duggan (83. Parris)

Schiedsrichterin: Claudia Umpierrez (Uruguay)

Gelbe Karten: keine