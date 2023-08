Hinzu kämen weitere positive Zahlen, so Infantino. Die schon jetzt 1,85 Millionen Fans in den Stadien seien ein Rekord. Zur Freude von Infantino dürfte vor allem beitragen, dass damit auch viel Geld verdient worden ist. Die WM habe »Einnahmen von mehr als 570 Millionen US-Dollar generiert, wir haben also die Gewinnschwelle erreicht«, sagte er.

Euphorische Worte sind vom umstrittenen Fifa-Boss nichts Neues. Auch das Turnier in Katar lobte Infantino überschwänglich. »Vielen Dank an alle, die diese Weltmeisterschaft zur besten aller Zeiten gemacht haben«, sagte Infantino zum Abschluss der WM in Katar.