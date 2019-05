Die brasilianische Fußball-Nationalspielerin Miraildes Maciel Mota, genannt Formiga, wird bei der WM in Frankreich in diesem Jahr einen Rekord aufstellen. Sie wird die erste Fußballerin sein, die an sieben Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Am Donnerstag wurde sie in den Kader für das Turnier berufen, das am 7. Juni startet.

Die Mittelfeldspielerin, die für den französischen Klub Paris St. Germain spielt, hatte sich den bisherigen Rekord von sechs Teilnahmen mit der Japanerin Homare Sawa geteilt. Bei den Männern waren der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und die Mexikaner Rafael Márquez and Antonio Carbajal bei fünf Weltmeisterschaften im Kader.

Sollte die 41 Jahre alte Formiga bei der WM zum Einsatz kommen, wäre sie zudem die älteste Akteurin, die bei einer Frauen-Weltmeisterschaft gespielt hat. Dabei war sie eigentlich nach Olympia 2016 zurückgetreten. "Sie ist eines der besten Vorbilder weltweit, wir witzeln immer, dass sie nicht von dieser Welt ist", sagte Brasilien-Coach Vadao: "Es kam überhaupt nicht infrage, sie nicht zu nominieren."

Brasilien hat bislang an allen sieben Weltmeisterschaften teilgenommen, einen Titel konnte das Team um Superstar Marta allerdings noch nicht holen. Bei der WM 2007 in China waren sie im Finale an der deutschen Nationalmannschaft gescheitert. Derzeit ist die Mannschaft außer Form - die letzten neun Spiele hat Brasilien verloren.