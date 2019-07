Giulia Gwinn hat den Preis als beste junge Spielerin der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Rande des WM-Finals in Lyon bekanntgegeben. Der Fußball-Weltverband Fifa ehrt die beste junge WM-Spielerin seit 2011, vor Gwinn wurden die Australierin Caitlin Foord bei der WM in Deutschland und vier Jahre später Kadeisha Buchanan (Kanada) ausgezeichnet.

Gwinn hatte im ersten WM-Spiel gegen China das Siegtor geschossen und wurde im weiteren Turnierverlauf als Rechtsverteidigerin eine der wenigen Konstanten im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Neu-Münchnerin kam in allen fünf Partien über die volle Spielzeit zum Einsatz. Zusammen mit Lena Oberdorf (SGS Essen) und Klara Bühl (SC Freiburg) steht Gwinn für die neue Spieler-Generation, auf die Voss-Tecklenburg in Zukunft bauen möchte.

Als beste Spielerin des Turniers wurde Weltmeisterin Megan Rapinoe vor der Engländerin Lucy Bronze und US-Mitspielerin Rose Lavelle geehrt. Mit ihrem sechsten WM-Treffer im Endspiel (61., Foulelfmeter) schnappte Rapinoe ihrer Teamkollegin Alex Morgan auch den goldenen Schuh weg, weil sie bei ebenfalls drei Assists weniger Spielzeit benötigte (Morgan 490 Minuten, Rapinoe 428). Drittbeste Torschützin wurde die Engländerin Ellen White. Beste Torhüterin wurde die Niederländerin Sari van Veenendaal, den Fifa Fair Play Award gewann Gastgeber Frankreich.