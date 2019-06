Die Italienerinnen haben zum zweiten Mal das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Im Achtelfinale gegen China setzten sie sich 2:0 (1:0) gegen China durch und treffen in der nächsten Runde nun auf den Sieger der Partie zwischen den Niederlanden und Japan, die um 21 Uhr stattfindet (TV: ZDF; Liveticker: SPIEGEL ONLINE).

Bislang war Italien nur bei der ersten Fußball-WM der Frauen 1991 so weit gekommen. Bei den vergangenen vier Turnieren waren sie in der Qualifikation gescheitert - Valentina Giacinti (15. Minute) und Aurora Galli (49.) schossen die Italienerinnen nun in die Runde der letzten Acht.

Nach einer Viertelstunde eroberte Giacinti den Ball von Peng Han an der rechten Außenlinie und spielte in die Mitte zu Barbara Bonansea. Diese bewies gute Übersicht und legte den Ball auf die linke Seite zu Elisa Bartoli. Chinas Torhüterin Shimeng Peng war rechtzeitig herausgekommen und wehrte Bartolis Schuss ab, doch Giacinti brachte den Abpraller im leeren Tor unter (15.).

Zuvor war es bereits zweimal gefährlich geworden: Die vermeintliche Führung durch Giacinti nach Vorarbeit von Cristiana Girelli (10.) war wegen Abseits aberkannt worden, kurz darauf hatte Giacinti voreilig den Abschluss gesucht und das Tor verfehlt (13.).

Die Chinesinnen erhöhten in Rückstand den Druck und standen mit bis zu sechs Spielerinnen in der italienischen Hälfte. So hätte Yan Wang in der 27. Minute beinahe ausgeglichen, ihren Distanzschuss lenkte Laura Giuliani gerade so über die Latte. Wenige Minuten später vergaben Girelli (30.) und Valentina Bergamaschi (33.) zwei gute Gelegenheiten aus rechter Position, auf 2:0 zu erhöhen. Nach einem Kopfball von Shuang Wang landete der Ball am Pfosten - der Treffer hätte aber wegen Abseits nicht gezählt (42.).

Im zweiten Durchgang waren kaum fünf Minuten gespielt, da fiel das 2:0 für Italien. Die eingewechselte Galli zog aus knapp 25 Metern mit rechts ab, der Ball schlug neben dem linken Pfosten ein (49.). Der Treffer war die Vorentscheidung.

Italien - China 2:0 (1:0)

1:0 Giacinti (15.)

2:0 Galli (49.)

Italien: Giuliani - Guagni, Gama, Linari, Bartoli - Bergamaschi (63., Mauro), Giugliano, Cernoia - Giacinti, Girelli (39. Galli), Bonansea (71. Rosucci)

China: Peng - Han, Wu, Lin, Liu S. - Zhang, Wang Y. (61. Yao) - Wang S., Gu (46. Yang) - Wang Sh. (61. Song), Li Y.

Gelbe Karten: keine

Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (Brasilien)

Zuschauer: 17.492