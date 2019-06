Es war ein mühsames Weiterkommen für die Niederlande im WM-Achtelfinale, das sah auch Nationaltrainerin Sarina Wiegman nach dem 2:1-Sieg gegen Japan so. "Leider haben wir heute einige Schwächen gezeigt. Das wird gegen Japan besonders deutlich", sagte sie und fand nur lobende Worte für die unterlegenen Gegnerinnen, die sie "einfach nur großartig, taktisch brillant" nannte.

Es sind genau diese Qualitäten, die das japanische Team in den vergangenen Jahren zu großen Erfolgen geführt hatte: 2011 hatten sie den Titel geholt, bei der WM 2015 in Kanada wurden sie Vize-Weltmeisterinnen. In Frankreich hatten sie es hingegen nur phasenweise geschafft, zu überzeugen - trotz leichter Gruppengegner wie Schottland und Argentinien.

Im Achtelfinale gegen die Niederlande zeigte Japan wieder seine spielerische Stärke, überzeugte durch technisch anspruchsvollen Kombinationsfußball. Gerade in der zweiten Hälfte der Partie kam das Team so zu zahlreichen großen Chancen, ließ sie jedoch ungenutzt. "Es ist ein Unglück, dass wir so viel vergeben haben", sagte Japans Trainerin Asako Takakura nach dem Ausscheiden.

Frühes Ausscheiden ein kalkuliertes Risiko

Für Takakura war die mangelnde internationale Erfahrung ihrer Spielerinnen ein wichtiger Faktor für das Scheitern. "Dieses Team ist noch jung", sagte sie über die fehlende Konsequenz in den entscheidenden Situationen gegen starke Teams. "Die Spielerinnen werden an diesen Erfahrungen wachsen, aber wir als gesamtes Team müssen die richtigen Schlüsse ziehen."

Für das Turnier hatte Takakura zahlreiche junge Spielerinnen ins Aufgebot berufen und ihnen in Frankreich viel Spielzeit gegeben. Etablierte Stars des Teams wie Rumi Utsugi oder Mizuho Sakaguchi bekamen nicht einen Einsatz. Zeitweise litt darunter die Eingespieltheit vergangener Jahre, das sonst so starke japanische Ballbesitzspiel hakte zu oft.

Dass es bei dieser WM schwer werden könnte, war daher ein kalkuliertes Risiko, denn für Japan war die WM bereits die Generalprobe für ein größeres Ziel im kommenden Sommer. Mit diesem Ausblick verabschiedete sich auch die Nationaltrainerin vom Turnier in Frankreich. "Japan ist groß im Fußball, auch wenn es sich an diesem Abend anders anfühlt und wir ausgeschieden sind", sagte sie. "Wir werden zurückkommen."

Der Fokus liegt dabei auf dem kommenden Sommer, wenn die Olympischen Spiele in Japan stattfinden. Gold im eigenen Land zu gewinnen, ist das große Ziel dieses Teams.