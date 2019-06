Saki Kumagai, Abwehr (Japan): Kumagai ist sicher der bekannteste Name in dieser Liste, immerhin ist sie bereits Weltmeisterin. 2011 gewann sie den Titel bei der Endrunde in Deutschland. Aber die 28-Jährige dürfte keine sein, die einem sofort einfällt, wenn man über den Fußball der Frauen spricht. Kumagai hat die Ruhe einer Bibliothek, sie dirigiert wie eine Fluglotsin - über sie redet man eigentlich nur, wenn etwas schiefläuft. Deswegen fällt der Name Kumagai kaum, bei ihr läuft nur selten etwas schief. Japan gehört zu den großen Fußballnationen, weil Kumagai eine große Spielerin ist. Im Achtelfinale wartet Europameister Niederlande.