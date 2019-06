Die niederländische Fußball-Nationalelf ist bei der WM in Frankreich als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Die Niederländerinnen schafften im dritten Spiel der Gruppe E gegen Kanada ein 2:1 (0:0) und damit den dritten Sieg im Turnier. Der Europameister trifft somit am Dienstag im Achtelfinale in Rennes auf Japan (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Auch Kanada hat sich nach zwei Siegen gegen Kamerun und Neuseeland für das Achtelfinale qualifiziert. Der Gegner am Montag wird der Zweite der Gruppe F sein, der am Abend zwischen Schweden und den USA ausgespielt wird (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Das Siegtor für die Niederländerinnen erzielte die eingewechselte Lineth Beerensteyn vom FC Bayern. Zunächst hatte Anouk Dekker die Niederländerinnen per Kopf in Führung gebracht (55.). Doch prompt glich Kanada aus: Durch das 182. Länderspieltor in der Karriere von Christine Sinclair - frühere Weltklassespielerin und mit 36 Jahren immer noch enorm wichtig für Kanada. Eine unglaubliche Quote.

Nur die US-Amerikanerin Abby Wambach hat weltweit bei den Frauen und Männern mehr Länderspieltore erzielt (184).

AFP Christine Sinclair erzielte gegen die Niederlande ihr 182. Länderspieltor

Einen großen Aufreger hatte das Spiel gleich nach 57 Sekunden: Die niederländische Verteidigerin Desiree van Lunteren kreuzte den Laufweg von Kanadas Angreiferin Janine Beckie auf der Strafraumgrenze. Beckie kam zu Fall, und die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart zeigte auf den Elfmeterpunkt. Doch der deutsche Video-Assistenten Felix Zwayer überprüfte die Szene. Am Ende entschied Frappart: Kein Elfmeter, nur Freistoß. Die Aktion war leicht außerhalb des Strafraums.

Die Niederlande war an diesem Tag das glücklichere Team.