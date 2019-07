Deutschland-Bezwinger Schweden hat das kleine Finale der WM 2019 gegen England 2:1 (2:1) gewonnen. Damit sicherten sich die Schwedinnen zum dritten Mal nach 1991 und 2011 den dritten WM-Platz. Das Team von Trainer Peter Gerhardsson profitierte von einer starken Anfangsphase mit Toren von Schwedens bester Spielerin Kosovare Asllani (11. Minute) und Sofia Jakobsson (22.). England verkürzte durch Fran Kirby (31.) und kam zu weiteren guten Chancen, schaffte es aber nicht, mit einem zweiten Tor eine Verlängerung zu erzwingen.

Partien um dritte Plätze sind bei Spielerinnen und Spielern unbeliebt, nach einem verlorenen Halbfinale ist die Motivation gering. Doch davon war in Nizza nichts zu spüren: Beide Teams wollten die WM unbedingt mit einem Sieg beenden.

Den besseren Start erwischten die Schwedinnen. Nach einem Fehler der wieder ins englische Team gerückten Linksverteidigerin Alex Greenwood kam Asllani 14 Meter vor dem englischen Tor frei zum Schuss und ließ Carly Telford keine Chance. Die Schwedin war bei der 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen die Niederlande kurz vor Schluss mit einer Kopfverletzung vom Platz getragen worden, konnte nun aber trotzdem auflaufen.

In dieser Phase taten sich die Engländerinnen sehr schwer, ihr dominantes Ballbesitz-Spiel aufzuziehen. Schweden eroberte im Mittelfeld viele Bälle und ein Konter ermöglichte den zweiten Treffer: Stina Blackstenius passte auf die linke Seite zu Rechtsaußen Jakobsson, die kurz zuvor die Außenbahn gewechselt hatte. Die ehemalige Spielerin des BV Cloppenburg zog in die Mitte und schlenzte den Ball unbedrängt ins lange Eck.

Mit dem Anschlusstor von Kirby, die nach schöner Einzelleistung traf, schwand die Überlegenheit der Schwedinnen und bis zur Pause hatten die Lionesses gute Chancen auf den Ausgleich. Torjägerin Ellen White überwand sogar Torhüterin Hedvig Lindahl, die ihre internationale Karriere nach dem Spiel beendet, doch White hatte in der Entstehung den Ball mit der Hand berührt und so wurde der Treffer nach einer Meldung des Videoassistenten Felix Zwayer zu Recht aberkannt. White kam in der Nachspielzeit zu einer weiteren großen Torchance, traf den Ball im Strafraum aber nicht richtig. Somit liegt sie mit sechs Toren weiter gemeinsam mit Alex Morgan an der Spitze der Torjägerinnenliste, die Amerikanerin hat allerdings zusätzlich schon drei Tore vorgelegt kann im Kampf um den Goldenen Schuh nur noch von Teamkollegin Megan Rapinoe (fünf Tore, drei Vorlagen) verdrängt werden.

In der zweiten Hälfte kam Asllani nicht zurück auf den Platz, womöglich eine Folge ihrer Verletzung aus dem Halbfinale. Die Engländerinnen drängten auf den Ausgleich, kamen aber nur noch selten zu Großchancen. Trainer Phil Neville brachte mit Jodie Taylor eine weitere Stürmerin und versetzte White auf die linke Seite. Dieser Schachzug ging nicht auf. Die beste Gelegenheit vergab Rechtsverteidigerin Lucy Bronze, die nach einer zu kurzen Faustabwehr von Lindahl im Strafraum abzog, Nilla Fischer klärte mit dem Kopf auf der Linie (90.).

England - Schweden 1:2 (0:1)

0:1 Asllani (11.)

0:2 Jakobsson (22.)

1:2 Kirby (31.)

England: Telford - Bronze, Houghton, McManus (83. Daly), Greenwood - Kirby, Scott, Moore - Parris (74. Carney), White, Mead (50. Taylor)

Schweden: Lindahl - Glas, Fischer, Sembrandt, Eriksson - Björn (72. Ilsestdt), Asslani (46. Zigiotti), Seger - Jakobsson, Blackstenius, Rolfö (27. Hurtig)

Schiedsrichterin: Pustovoytova (Russland)

Gelbe Karten: Moore - Lindahl

Zuschauer: 20.316