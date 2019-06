Sieg gegen WM-Neuling Chile Schweden kann erst nach Regenpause jubeln

Auf das Gewitter folgten die Siegtreffer: Schweden hat sein WM-Auftaktspiel gegen Chile 2:0 (0:0) gewonnen. Die Treffer von Kosovare Asslani (83. Minute) und Madelen Janogy (90.+4) fielen erst nach 40-minütiger Regenunterbrechung.

Vom Anpfiff an bot sich den Zuschauern im nordfranzösischen Rennes im Grunde nur ein Bild: Schweden kombinierte sich mit bis zu 70 Prozent Ballbesitz um den gegnerischen Sechzehner herum, Chile verteidigte diszipliniert.

Zwar wurde es bereits nach drei Minuten erstmals gefährlich, als Javiera Toro eine Flanke gerade noch vor der einschussbereiten Sofia Jakobsson ins Toraus spitzeln konnte. Das blieb aber lange die einzige Möglichkeit für die spielerisch deutlich überlegenen Schwedinnen.

Wenn es doch brenzlig wurde, war Chiles Torhüterin Christiane Endler zur Stelle. Egal, ob bei einem abgefälschten Kopfball von Linda Sembrant (27.), im Eins-gegen-Eins gegen Stina Blackstenius (39.) oder bei einem gefährlichen Eckball von der linken Seite (54.+3) - die Torfrau vom Spitzenklub Paris Saint-Germain sorgte dafür, dass die Chileninnen in ihrem ersten WM-Spiel lange auf ihren ersten WM-Punkt hoffen durften.

Gonzalo Fuentes/REUTERS Im Mittelpunkt: Christiane Endler

Weil in Rennes nach etwa 60 Spielminuten heftiger Regen einsetze und ein Gewitter drohte, unterbrach Schiedsrichterin Lucila Venegas die Partie in der 72. Minute wegen "widriger Wetterbedingungen" für gut 40 Minuten. An den widrigen Bedingungen für die unermüdlich anrennenden Schwedinnen änderte die Unterbrechung nichts - bis Asllani rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff die starke Endler aus kurzer Distanz erstmals überwinden konnte. Kurz vor Spielschluss traf dann Janogy zum 2:0-Endstand.

