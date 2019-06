Wo findet die WM statt?

Die insgesamt achte Weltmeisterschaft der Frauen wird in Frankreich ausgetragen. Sie startet am 7. Juni, das Finale steigt am 7. Juli im Stadion des französischen Meisters und Champions-League-Siegers Olympique Lyon - mit dem Duell des Gastgebers gegen Südkorea (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). In folgenden Städten wird außerdem noch gespielt: Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nizza, Paris, Reims, Rennes und Valenciennes.

Wo kann ich die Spiele sehen?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Wechsel auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen, hinzu kommen noch ausgewählte Partien anderer Nationen. Die restlichen Partien können im jeweiligen Livestream der beiden Sender (Sportschau.de und ZDFsport.de) verfolgt werden. Zudem wird das Online-Sportportal Dazn insgesamt 26 Spiele live übertragen. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie die deutschen sowie ausgewählte Partien anderer Nationen im Liveticker verfolgen.

Einen kompletten Spielplan der WM finden Sie hier.

Wie stark ist die deutsche Mannschaft?

Sie hat Chancen auf den Titel, doch absoluter Favorit ist das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht. Zweimal hat Deutschland den WM-Titel gewonnen (2003, 2007), bei der Heim-WM 2011 schieden die DFB-Frauen hingegen bereits im Viertelfinale aus.

Zwar hat Deutschland 2016 die Olympia-Goldmedaille in Rio de Janeiro gewonnen, doch der Kader hat einen Umbruch hinter sich. Der größte Star ist allerdings immer noch dabei: Angreiferin Dzsenifer Marozsán träumt vom Finale - und kennt das Stadion, schließlich spielt sie bei Olympique Lyon. Das erste DFB-Spiel findet am 8. Juni gegen China statt (15 Uhr, ebenfalls Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Wer sind die Turnierfavoriten?

Topfavorit sind die USA, das Team dominiert seit Jahren - und ist auch Titelverteidiger. Viele Spielerinnen haben eine beachtliche Anzahl von Länderspielen vorzuweisen. Ebenfalls zum Kandidatenkreis gehört Gastgeber Frankreich, vor allem wegen des Lyon-Blocks (sieben Spielerinnen sind dort aktiv). Ein starkes - und ambitioniertes - Team wird England stellen, dort ist der ehemalige Manchester-United-Profi Phil Neville Trainer.

Auf welche Stars muss ich achten?

Die aktuell beste Spielerin der Welt ist nicht dabei: Ada Hegerberg ist aus Protest über die ihrer Meinung nach unfaire Behandlung von Frauen durch den Verband nicht bereit, für Norwegen aufzulaufen. Ihr letztes Turnier wird die US-Amerikanerin Carli Lloyd spielen, die beste Torschützin der WM 2015. Auch Alex Morgan ist ein absoluter Topstar.

Brasiliens Marta, sechsmalige Weltfußballerin, ist ebenso dabei wie die treffsichere Französin Amandine Henry. Kanadas Christine Sinclair kann mit vier weiteren Toren den internationalen Tor-Rekord von Abby Wambach (184) einstellen. Saki Kumagai (Japan), Lieke Martens (Niederlande) Sam Kerr (Australien): Es gibt viele Topspielerinnen.