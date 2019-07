Sieg gegen England USA ziehen ins WM-Finale ein

Die USA stehen zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt im Finale einer Weltmeisterschaft. Nach Gastgeber Frankreich haben sie im Halbfinale auch England besiegt. Dabei mussten sie beim 2:1 (2:1)-Erfolg mit viel englischer Gegenwehr leben.

Denn es lief wie so oft bei dieser WM für das englische Team: Wenn es wichtig wurde, war Ellen White da. Nach einem sehenswerten Pass von Keira Walsh erzielte sie in der 67. Minute den Ausgleich. Doch da sie minimal im Abseits stand, erkannte Schiedsrichterin Edina Alves Batista den Treffer wieder ab.

Die Angreiferin machte weiter und holte in der 79. Minute einen Elfmeter raus. Doch US-Keeperin Alyssa Naeher war in der richtigen Ecke und hielt den schwach geschossenen Ball von Mannschaftskapitänin Steph Houghton. Es war der dritte vergebene englische Elfmeter bei vier Versuchen.

Spätestens als Millie Bright in der 87. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, war der englische Finaltraum vorbei. Die US-Defensive hielt stand.

Jean-Philippe Ksiazek / AFP Alyssa Naeher hält den Elfmeter von Steph Houghton - und damit den Sieg fest

Die Grundlage für den Halbfinalsieg hatten die US-Amerikanerinnen früh geschaffen, als sie die erste halbe Stunde dieser Partie dominierten und gleich zwei Treffer erzielten. Und das ohne ihre Starspielerin Megan Rapinoe, die überraschend nicht in der Startelf stand. Für sie startete Christen Press und machte sich schon früh daran, Rapinoes Rolle als Goalgetterin bestmöglich auszufüllen.

Rose Lavelle spielte einen langen Ball auf der rechten Seite auf Tobin Heath, die ihn jedoch einfach durchließ, so dass die durchstartende Rechtsverteidigerin Kelley O'Hara ihn bekam und flankte. Keine englische Spielerin kam an den Ball und Press konnte am langen Pfosten unbedrängt die Führung köpfen (10. Minute).

Völlig aus dem Nichts waren dann plötzlich die bis dahin komplett unterlegenen Engländerinnen da. Mit einem Diagonalball von der rechten Seite fand Keira Walsh die viel zu frei stehende Beth Mead. Die nutzte ihren Platz, um auf Ellen White zu flanken, die den Ball mit einem sehenswerten Finish ins lange Eck schoss (19.).

Doch die USA belohnten sich ein zweites Mal, als Lindsey Horan den Ball mit viel Gefühl zu Mittelstürmerin Alex Morgan chippte, die den Ball etwa vom Elfmeterpunkt aus mit einem wuchtigen Kopfball an Englands Torhüterin Carly Telford vorbeibrachte (32.). Es war der frühe Siegtreffer in dieser Partie.

Die USA stehen somit als erster Finalist fest. Auf wen das Team im Finale am Sonntag (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Lyon trifft, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch zwischen den Niederlanden und Schweden (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

England - USA 1:2 (1:2)

0:1 Press (10.)

1:1 White (19.)

1:2 Morgan (32.)

England: Telford - Bronze, Houghton, Bright, Stokes - Walsh (71. Moore), Parris, Scott, Daly (89. Stanway), Mead (58. Kirby) - White

USA: Naeher - O'Hara (87. Krieger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (65. Mewis), Ertz, Horan - Heath (80. Lloyd), Morgan, Press

Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (Brasilien)

Gelbe Karten: - / Horan

Gelb-Rot: Bright