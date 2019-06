USA im Halbfinale der WM Wer soll die noch stoppen?

Im Fußball können 20 Sekunden viel über eine Mannschaft aussagen. Die US-Fußballerinnen sind das beste Team der Weltmeisterschaft in Frankreich, genau das ist die Aussage einer 20 Sekunden langen Szene aus dem Viertelfinal-Duell der USA gegen den WM-Gastgeber. Der Moment ereignete sich in der 65. Minute, einer Phase, als Frankreich drängte und dem Ausgleichstreffer näher war als der Titelverteidiger der Vorentscheidung. Aber dann kam der Befreiungsschlag, eine Antwort geprägt von hoher Spielintelligenz.

Einwurf USA in der eigenen Hälfte, Kelley O'Hara schlug den Ball lang in Richtung Alex Morgan, sie ließ ihn zurück auf Tobin Heath prallen. Es folgte ein direkter Rückpass auf Morgan, Heath sprintete direkt los bis an die Grundlinie und bekam dort den Ball von Morgan zurück. Weiter: Heath schob den Ball in den Rückraum des Strafraums zu Megan Rapinoe. Die Bahn war frei, weil Samantha Mewis in der Mitte zwei Gegenspielerinnen auf sich zog und den Ball durchließ. Und Rapinoe? Die erzielte das 2:0. Beschreibungen von Fußballszenen können zäh sein, doch diese ist es wert: Es ist ein Spielzug wie aus einem Lehrbuch, jede Spielerin wusste um ihre Aufgabe, die Abläufe waren perfekt einstudiert.

Dass Frankreich später noch den Anschlusstreffer durch die kopfballgewaltige Wendie Renard erzielen sollte (82. Minute), erhöhte die Dramatik dieses packenden Fußballspiels. Das ohnehin schon laute Publikum im Pariser Parc des Princes wurde nochmal lauter, das "Allez les bleues" wieder kräftiger. Doch an der Kernaussage änderte auch das Tor zum 1:2-Endstand nichts: Die US-Fußballerinnen stellen das beste Team der Welt.

Weltmeister sind sie zwar noch nicht, auch wenn man beinahe das Gefühl haben musste, als die komplette Ersatzbank mit Schlusspfiff auf das Spielfeld rannte, um den Erfolg gemeinsam zu bejubeln. "Wir haben ganz schön gefeiert. Aber wir feiern uns erst warm. Das war noch nicht der WM-Sieg", sagte US-Coach Jill Ellis.

Aber die USA sind auf einem guten Weg zur Titelverteidigung. Im Halbfinale am kommenden Dienstag wartet England (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), erneut ein starker Gegner, gegen die USA in dieser Verfassung allerdings Außenseiter.

Von der Dampfwalze zum Betonmischer

Aber um das Außergewöhnliche an den US-Amerikanerinnen zu verstehen, muss man einen Schritt zurückgehen. Erinnern Sie sich noch an das 13:0-Spektakel gegen Thailand, als die USA gar nicht müde wurden, den Gegner weiter zu demontieren? Oder an das 3:0 über Chile, als die Topstars geschont wurden und die Spielerinnen aus der zweiten Reihe mit einem tiefstehenden Gegner keine besonderen Mühen hatten?

Beides passierte bei dieser WM und ist kaum zwei Wochen her. Nun haben die US-Stars eine weitere Facette gezeigt. Sie sind nicht nur eine alle Gegner überrollende Dampfwalze, sie können auch Betonmischer, wenn es sein muss. Und bei einer Weltmeisterschaft kommt es auf beides an, auf Offensive und Defensive.

Nach dem frühen Führungstor durch Rapinoe per Freistoß (6.) sah man ein tiefstehendes US-Team, das vor allem gegen den Ball arbeitete. Die USA sind aus diesem Viertelfinale nicht ohne Probleme gegangen. Mitte der zweiten Hälfte wurde der Druck der Französinnen so groß, dass die USA auf eine Fünferkette umstellten. Frankreichs Nationaltrainerin Corinne Diacre sagte nach der Partie, zu solch einer Umstellung habe noch nie ein Gegner die USA genötigt, US-Coach Ellis bestritt diese Auffassung nicht.

Aber die USA gingen nicht zu Boden. Und man muss sich schon fragen: Gegen welches Team sollen die US-Amerikanerinnen eigentlich scheitern, wenn nicht gegen das begeisternde Frankreich vor dieser Kulisse? Die spielerische Klasse und die Variabilität zwischen den Taktiken ist die eine Qualität. Die andere ist das enorme Selbstbewusstsein dieser Truppe. Superstar Rapinoe hatte sich in dieser Woche selbst unter Druck gesetzt, als sie eine mögliche Einladung ins Weiße Haus mit deutlichen Worten ausschlug.

Ellis lässt Mittelfeldstar Horan auf der Bank - weil sie es kann

Rapinoe ist politisch (mehr lesen Sie hier), aber die 33-Jährige ist eben auch eine großartige Fußballerin. Gegen Frankreich traf sie völlig unbeeindruckt von all dem Lärm doppelt, sie steht nun bei 14 Torbeteiligungen (acht Treffer, sechs Vorlagen) bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften - niemand anderes hat in diesem Zeitraum mehr erreicht. Es war ihr Abend. "Die Fans waren großartig. Frankreich war großartig, wir waren es auch. Das, was wir heute geschafft haben, ist außergewöhnlich. Diesen Abend von Paris wird niemand vergessen", sagte Rapinoe nach dem Spiel und man möchte dieses Fazit unterschreiben. Die 90 Minuten im Parc des Princes waren Werbung für den Fußball der Frauen.

Aber der Abend lieferte noch eine weitere Erkenntnis. Die USA sind eben nicht nur Rapinoe oder Alex Morgan, der Stürmerstar, der gegen Frankreich in der Offensive eigentlich nur bei der Vorarbeit zum 2:0 in Erscheinung trat, und sonst viel in der Defensive mithelfen musste. Nein, das Team ist größer: Nationalcoach Ellis hatte mit Lindsey Horan eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt zunächst auf der Bank gelassen, US-Journalisten hatten die Maßnahme vor Anpfiff heftig kritisiert. Nach Abpfiff sprach keiner mehr über die Personalie. Weil die USA keine elf Einzelkämpferinnen stellen, sondern mit 23 starken Spielerinnen angereist sind. "Jeder kann aufs Feld, jeder hilft", sagte Rapinoe, und wahrscheinlich hat sie recht.