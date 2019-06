Niemand kann sie aufhalten. Zumindest bisher noch nicht.

Die US-amerikanische Fußballnationalelf hat bei der WM in Frankreich den nächsten souveränen Sieg eingefahren. Im dritten Spiel der Gruppe F gewann das Team von Nationaltrainerin Jill Ellis gegen Schweden in Le Havre mit 2:0 (1:0). Damit ziehen die Amerikanerinnen nach drei Siegen aus drei Partien als Gruppenerste ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Montag in Reims Spanien (18 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Das Führungstor gegen Schweden, den Olympiazweiten von 2016, erzielte Lindsey Horan schon nach drei Minuten. Nach einer Ecke staubte die Angreiferin ab. Nach einer furiosen Anfangsphase ließen es die Amerikanerinnen dann etwas ruhiger angehen. Doch nach der Halbzeitpause stand es 2:0. Ein Schuss von Tobin Heath fälschte Schwedens Jonna Andersson noch ab (50.). Der Treffer wurde als Eigentor gewertet. Dabei blieb es.

PETER POWELL/EPA-EFE/REX Tobin Heath feiert das 2:0 gegen Schweden mit den Teamkolleginnen

Schweden hat es als Gruppenzweiter ebenfalls in Achtelfinale geschafft. Am Montag treffen die Skandinavierinnen im Pariser Prinzenpark auf Kanada (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Die USA haben die Gruppenphase nach einem 13:0 gegen Thailand und einem 3:0 gegen Chile nun mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 18:0 beendet. Damit untermauert der Titelverteidiger seinen Status als absoluter Turnierfavorit.

18 Tore in einer WM-Vorrunde hatte zuvor noch kein Team geschafft. Die bisherige Bestmarke lag bei 17, aufgestellt von Norwegen 1995. Die Norwegerinnen wurden später auch Weltmeisterinnen.

Doch es winkt schon der nächste Rekord: Die USA haben nun turnierübergreifend acht Siege bei Weltmeisterschaften in Serie gefeiert. Den Rekord in dieser Kategorie hält noch Norwegen mit zehn Siegen aus den Jahren 1995 bis 1999. Gut möglich, dass es in Frankreich eine neue Bestmarke geben wird.

Schweden - USA 0:2 (0:1)

0:1 Horan (3.)

0:2 Andersson (50. Eigentor)

Schweden: Lindahl - Björn, Ilestedt, Sembrant, Andersson - Zigiotti Olme, Seger (Glas 64.), Jakobsson, Asllani (Hurtig 79.), Schough (Rolfö 57.)

USA: Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Press 63.), Horan, Mewis - Heath, Morgan (Lloyd 46.), Rapinoe (Pugh 83.)

Schiedsrichterin: Pustovoitova (Russland)

Gelbe Karten: Jakobsson - O'Hara