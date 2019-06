Platz 5: Niederlande (Gruppe E, Gegner: Kanada, Kamerun, Neuseeland)

Wer aktueller Europameister ist, gehört bei einer WM automatisch zum Kreis der Titelkandidaten. Für die Niederlande gilt das besonders, der Kader hat sich seit dem EM-Titel 2017 verbessert: Es gibt dort die torgefährliche Vivianne Miedema (heute FC Arsenal, früher VfL Wolfsburg; Foto), die mit ihren 22 Jahren schon bei 74 Länderspielen und 57 Toren steht. An ihrer Seite wird Lieke Martens, 26, stürmen, die Fifa-Weltfußballerin von 2017, im Verein beim Champions-League-Finalisten FC Barcelona zu Hause. Der Aufschwung des niederländischen Fußballs der Frauen (erst zum zweiten Mal bei einer WM vertreten) ist beachtlich: Erst vor knapp zwölf Jahren hatte sich eine Ehrendivision für die Frauen gebildet. Mittlerweile gibt es im Land über 150.000 registrierte Fußballerinnen, der Sport gilt als am schnellsten wachsende Teamsportart in den Niederlanden. Wenn man die Rolle des Geheimfavoriten vergeben will, dann an Oranje.