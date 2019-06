Viertelfinale der Fußball-WM USA werfen Gastgeber Frankreich raus

Frankreich ist bei der Fußball-WM im eigenen Land im Viertelfinale an den USA gescheitert. Die Französinnen unterlagen dem Titelverteidiger in Paris 1:2 (0:1), der Traum vom ersten WM-Titel ist für den Mitfavoriten damit vorbei. Beide US-Tore erzielte Superstar Megan Rapinoe (5. und 65. Minute), für Frankreich verkürzte Wendie Renard (81.). Im Halbfinale treffen die USA am Dienstag auf England.

Beide Teams galten als größte Titelkandidaten bei dieser WM, entsprechend hoch waren die Erwartungen an dieses Duell gewesen - und die Spielerinnen wurden ihnen gerecht. Vor ausverkaufter Kulisse im Prinzenpark ließen sie den Ball bemerkenswert schnell laufen, technisch und taktisch war die Partie auf Topniveau, und sie erlebte schnell ihr erstes Tor.

Der Treffer resultierte aus einem Freistoß. Rapinoe stand links vom Strafraum und fabrizierte eine Mischung aus Schuss und Hereingabe. Der Ball flog an US-Teamkollegin Julie Ertz vorbei und durch die Beine von Frankreichs Kapitänin Amandine Henry ins Tor. Rapinoe feierte ihren Treffer in einer Pose, die als eines der Bilder dieser WM in Erinnerung bleiben dürfte.

Zwar kamen die USA anschließend noch zu Gelegenheiten durch Alex Morgan (13.) und Rapinoe (16.), doch je länger die Partie dauerte, desto defensiver wurden sie. Frankreich kontrollierte das Geschehen und kam zu einer Reihe von Abschlüssen, die allerdings nie ernsthaft gefährlich waren.

Nach dem 2:0 müssen die USA nochmal zittern

In der zweiten Hälfte sollte sich das ändern. Zunächst waren zwar die USA dran, die innerhalb von 45 Sekunden nach Wiederanpfiff zu gleich drei Chancen durch Samantha Mewis, Tobin Heath und Morgan kamen. Dann aber drängte Frankreich auf den Ausgleich. Eugénie Le Sommer verpasste aus spitzem Winkel das mögliche 1:1 (58.), kurz darauf scheiterte Valérie Gauvin mit einem Kopfball (64.).

Doch die USA scheinen bei dieser WM stets die richtige Antwort parat zu haben. Gerade als der Ausgleich nah schien, trafen die Amerikanerinnen zum 2:0. Die starke Heath spielte rechts einen Doppelpass mit Morgan, setzte sich dann fast bis zur Grundlinie durch und brachte den Ball auf die freistehende Rapinoe, die vollendete. Die Vorentscheidung war das aber nicht - die USA mussten nochmal zittern.

Nach einem Freistoß köpfte Frankreichs Abwehrchefin Renard den Ball zum 1:2 ins Tor, es war bereits ihr vierter Treffer bei dieser WM. Zuvor war Le Sommer an US-Keeperin Alyssa Naeher gescheitert (79.). In der Schlussphase brachten die Französinnen mehrere Bälle hoch in den US-Strafraum - eine klare Chance aber sprang nicht heraus.

Frankreich - USA 1:2 (0:2)

0:1 Rapinoe (5.)

0:2 Rapinoe (65.)

1:2 Renard (81.)

Frankreich: Bouhaddi - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Henry, Thiney, Bussaglia - Diani, Gauvin (Cascarino 76.), Le Sommer (Asseyi 82.). Trainerin: Diacre

USA: Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Horan 63.), Ertz, Mewis (Lloyd 82.) - Heath, Morgan, Rapinoe (Press 88.). Trainerin: Ellis

Gelbe Karten: Mbock Bathy, Bussaglia / -

Schiedsrichterin: Monzul (UKR)