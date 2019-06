WM-Viertelfinale zwischen den USA und Frankreich Kollision der Kontinentalplatten

Erlauben Sie uns eine Frage: Wo waren Sie, als der amtierende Weltmeister USA den Gastgeber Frankreich aus dem WM-Turnier geworfen hat? Nein, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber diese Frage können Sie beantworten: Was hat Ihnen in diesem denkwürdigen Viertelfinale am besten gefallen?

Die Geschichte von Megan Rapinoe, die sich in den vergangenen Tagen mit dem US-Präsidenten Donald Trump angelegt hatte - und dann am Freitagabend, völlig unbeeindruckt von ihrem streitbaren Kontrahenten, zwei Tore gegen Frankreich schoss?

Oder die technisch überragenden Aktionen von Frankreichs Kadidiatou Diani, die einen US-Spielerin nach der nächsten düpierte, sie reihenweise ausspielte, als ob sie Kinder wären? Die mit dem Zidane-Kreisel die Fans verzückte - und danach ins Aus lief (was aber niemanden störte, Applaus gab es trotzdem).

Oder doch die Stimmung auf den Rängen? Mindestens 10.000 US-Fans hatten ihre "USA, USA"-Sprechchöre durch den Parc des Princes gedonnert, die dann nahtlos von "Allez les Bleues"-Rufen abgelöst wurden. 45.595 Zuschauer waren insgesamt da und die Choreographie der Frankreich-Fans, die "Marseillaise", aber auch die US-Hymne "Star-Spangled Banner", trugen ihr Übriges zur fantastischen Atmosphäre bei.

Ein vorgezogenes Finale

Dieses Spiel, das die USA 2:1 (1:0) gewannen, wird aller Voraussicht nach in seiner Gesamtheit als das beste Spiel dieser WM in Erinnerung bleiben. Es war nur ein Viertelfinale, aber eigentlich war es das vorgezogene Finale. Die USA und Frankreich hatten sich wie zwei Kontinentalplatten unaufhaltsam durch das Turnier geschoben und waren nun in Paris aufeinandergetroffen, um einen brodelnden Vulkan zu erzeugen, der dann ausbrach.

"Es war soviel Energie im Stadion", sagte US-Doppeltorschützin Rapinoe. Starangreiferin Alex Morgan pflichtete ihr bei und sagte: "Man hätte sich nichts Besseres wünschen können, als gegen Frankreich zu spielen - in Paris - vor einem ausverkauften Stadion, dazu mit Zuschauern überall auf der Welt." Und selbst Frankreichs Kapitänin Amandine Henry sagte: "Wir haben dieses Stadion noch nie voll gesehen. Es ist gut für den Frauensport."

Was wird von diesem Spiel bleiben? Vielleicht eine ganze Menge: Die Bedeutung des Frauenfußballs nimmt europaweit zu, das ist bei diesem Turnier zu beobachten, wo David Beckham die Engländerinnen anfeuert, die Italienerinnen die Skepsis in ihrer Heimat abbauen und die Bundeskanzlerin Nachrichten mit der deutschen Bundestrainerin austauscht. Auch auf Vereinsebene wird überall Geld in den Ausbau der Frauenabteilungen gesteckt, selbst Real Madrid will nun einsteigen.

"Die Spielerinnen haben sich in die Herzen der Zuschauer gespielt"

In diese Atmosphäre des Aufbruchs fiel nun ein Spiel, dass der Begeisterung weiteren Auftrieb geben wird. "Es war eine unglaubliche Stimmung, von der der Fußball der Frauen profitieren wird", sagte Frankreichs Trainerin Corinne Diacre: "Die Fans haben heute ein großartiges Spiel von uns gesehen. Die Spielerinnen haben sich in die Herzen der Zuschauer gespielt."

Die Tragik des Ganzen: Der Höhepunkt des Turniers war gleichzeitig der Schlusspunkt der Reise des französischen Teams. Dabei hatte Wendie Renard den zehntausenden Frankreich-Fans mit ihrem Anschlusstreffer per Kopf neue Hoffnung gegeben. Selbst Rapinoe musste den Dauerdruck der Franzosen anerkennen: "Sie hatten so viel den Ball. Es war eine große defensive Leistung von uns."

Den Sieg retteten die USA über die Zeit, sie treffen nun im Halbfinale am Dienstag auf England (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Als die Schiedsrichterin das Spiel abpfiff, rannten die US-Spielerinnen von der Bank auf Feld und fielen sich jubelnd um den Hals. Die Französinnen blieben einfach stehen, bewegten sich einige Minuten kaum von der Stelle. Zu Boden sank keine, sie blieben erhobenen Hauptes stehen.

Zwar hatte Frankreich verloren. Aber es dämmerte den Spielerinnen wohl, dass sie Teil eines denkwürdigen WM-Spiels gewesen waren.

Frankreich - USA 1:2 (0:2)

0:1 Rapinoe (5.)

0:2 Rapinoe (65.)

1:2 Renard (81.)

Frankreich: Bouhaddi - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Henry, Thiney, Bussaglia - Diani, Gauvin (Cascarino 76.), Le Sommer (Asseyi 82.)

USA: Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Horan 63.), Ertz, Mewis (Lloyd 82.) - Heath, Morgan, Rapinoe (Press 88.)

Schiedsrichterin: Monzul (Ukraine)

Gelbe Karten: Mbock Bathy, Bussaglia / -

Zuschauer: 45.595