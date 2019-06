DFB-Sieg über Südafrika Die Pflicht ist erfüllt

Szene des Spiels: In der 40. Minute lief es einmal so, wie es sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wohl schon für das gesamte Turnier vorgestellt hat. Ein schneller, präziser Angriff landete bei Giulia Gwinn. Die flankte punktgenau auf den Kopf von Alexandra Popp, die wuchtig das 3:0 erzielte. So stand es genauso im Lehrbuch. Szenen dieser Qualität gab es in der Vorrunde zu wenige.

Ergebnis des Spiels: 4:0 (3:0) gegen Südafrika, der Gruppensieg ist perfekt. Vier verschiedene Treffer, vier verschiedene Schützinnen: Melanie Leupolz (14. Minute), Sara Däbritz (29.), Alexandra Popp (40.), Lina Magull (58.). Dazu kamen noch zwei Abseitstore. Der detaillierte Spielbericht ist hier zu finden, der Livekommentar hier.

Die erste Halbzeit: Bis zum ersten deutschen Tor nach einer knappen Viertelstunde hatten die Südafrikanerinnen ein einziges Mal und nur für sehr kurze Zeit die deutsche Hälfte betreten. Von einem Spiel auf Augenhöhe war also vom Anpfiff an keine Rede. Die Dominanz des DFB-Teams war mit dem 3:0-Pausenstand auch angemessen gespiegelt. Es hätte da schon weit höher stehen können, müssen. Dass Popp aus vier Metern den Ball übers leere Tor schießt, passiert ihr im weiteren Turnierverlauf aus deutscher Sicht hoffentlich nicht mehr.

Die zweite Halbzeit: Mit dem sicheren Gruppensieg im Gefühl hätte man in der zweiten Hälfte ein erheblich befreiteres deutsches Spiel warten können. Ein bisschen mehr Kür, ein bisschen mehr Champagner. Allerdings war es auch noch am frühen Abend in Montpellier recht warm, und ans Limit musste die Elf beileibe nicht mehr gehen. Lina Magull traf noch zum 4:0. Ansonsten schossen die DFB-Offensivspielerinnen Andine Dlamini, die Torfrau Südafrikas, dermaßen warm, dass sich am Ende keiner mehr an ihren kruden Fehler aus der ersten Hälfte, der zum 2:0 durch Däbritz führte, erinnerte.

Spielerin des Spiels: Magull war von der Bundestrainerin im Vergleich zum Spanienspiel neu in die Startelf beordert worden, und die 24-Jährige Münchnerin machte das, was Profis des FC Bayern meistens tun: Sie übernahm gleich das Kommando im Mittelfeld, war in der etwas nervösen Anfangsphase die Beste und belohnte sich mit einem Tor. Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld fürs Achtelfinale hat einen Namen mehr.

Zahl des Spiels: Die Null. Die Gruppenphase ist vorbei, und Torfrau Almuth Schult wartet noch auf das erste Gegentor. Es gab mal eine deutsche Torhüterin, die hat sogar das komplette WM-Turnier überstanden, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Nadine Angerer wurde 2007 dann auch Weltmeisterin. Man darf vielleicht behutsam daran erinnern. Mit aller gebotenen Zurückhaltung.

Tipper des Spiels: DFB-Direktor Oliver Bierhoff war nach Montpellier gekommen, um selbstredend zu betonen, wie wichtig die Frauen dem Deutschen Fußball-Bund sind. Sein 3:0-Tipp vor der Partie war ähnlich wie das Spiel des deutschen Teams: Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt.

Erkenntnis des Spiels: Drei Spiele, drei Erfolge. Gruppenerste. Zwar geht das Turnier jetzt erst so richtig los. Aber auch die Vorrunde zu überstehen, ist nicht jedem DFB-Team gegeben.

Südafrika - Deutschland 0:4 (0:3)

0:1 Leupolz (14.)

0:2 Däbritz (29.)

0:3 Popp (40.)

0:4 Magull (58.)

Südafrika: Dlamini - Ramalepe, van Wyk, Matlou, Vilakazi - Biyana (89. Smeda), Jane, Makhabane - Mthandi (46. Mulaudzi), Fulutudilu (46. Kgatlana), Ndimeni

Deutschland: Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers (46. Simon) - Leupolz, Magull - Huth (59. Dallmann), Däbritz - Popp, Bühl (66. Schüller)

Gelbe Karten: Ramalepe, Vilakazi, Mulaudzi / Magull

Schiedsrichterin: Sandra Braz (Portugal)