Nach einem knapp sieben Stunden langen Flug wird die DFB-Auswahl am Montagabend kurz vor Mitternacht Ortszeit in Oman landen. Manuel Neuer und seine Teamkollegen erwartet in der Hauptstadt Maskat ein Teamhotel mit einem Privatstrand. Angenehm sommerliche Temperaturen werden die Eingewöhnung am Arabischen Golf erleichtern.

Fehlen wird dabei zunächst Neuers Stellvertreter im Tor, Marc-André ter Stegen. Der Keeper des FC Barcelona leidet unter einem Magen-Darm-Infekt und wird später nachkommen.