Die Fifa mit Präsident Gianni Infantino an der Spitze würde mit einer WM im Dreijahresrhythmus ihren Expansionskurs fortsetzen. Wohl auch beeinflusst vom wirtschaftlichen Erfolg der WM in Katar. Die Fifa hat im Vierjahreszyklus von 2018 bis 2022 7,5 Milliarden US-Dollar (rund 7,3 Milliarden Euro) eingenommen – rund eine Milliarde mehr als im Kontext der WM 2018 in Russland.

Idee von WM im Zweijahresrhythmus war bereits gescheitert

Die WM 2026 in Nordamerika wird bereits mit 48 statt 32 Nationalteams ausgetragen. Unklar ist noch, ob in Dreier- oder Viergruppen gespielt wird. Letztere Variante würde zu erheblich mehr WM-Spielen führen. Dazu hat Infantino eine erweiterte Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teams für das Jahr 2025 angekündigt.