So eindeutig wie nun Flick hat sich in den jahrelangen Debatten über die WM-Endrunde am Golf beim DFB noch kein Mitglied gegenüber den Gastgebern positioniert. Geschäftsführer Oliver Bierhoff verpackte seine Skepsis zuletzt in der Frage »Wie konnte die Fifa die WM in dieses Land vergeben?«.