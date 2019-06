Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der Fußball-WM in Frankreich in der Gruppe B gewonnen. Gegen China siegte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Rennes 1:0 (0:0). Das Tor schoss Giulia Gwinn in der 66. Minute - doch auch die Chinesinnen hatten große Chancen.

Die Deutschen hatten in der ersten Hälfte die ersten Möglichkeiten auf den Führungstreffer, sie versuchten es vor allem mit Fernschüssen. Doch weder Sara Däbritz (3. Minute), noch Svenja Huth (27.) waren erfolgreich. Am nächsten kam Carolin Simon dem 1:0, ihre abgerutschte Flanke klatschte an die Latte (17.).

Die Chinesinnen, die teilweise sehr hart in die Zweikämpfe gingen (Torschützin Gwinn: "Wir haben viel auf die Socken bekommen"), hatten jedoch die klareren Möglichkeiten. Nach einem krassen Fehlpass von Sara Doorsoun lief der Konter, doch im deutschen Strafraum ließen sich die chinesischen Angreiferinnen zu viel Zeit - Doorsoun konnte ihren Fehler mit einer Grätsche wiedergutmachen (14.).

Eine weitere große Chance hatte Yang Lina, die den Pfosten traf. Die deutsche Abwehrreihe konnte in der Folge nicht richtig klären. Erst als sich Torhüterin Almuth Schult auf den Ball warf und dabei von Yang gefoult wurde (44.), war die gefährliche Situation vorbei.

Das DFB-Team konnte froh sein, ohne Gegentor in die Pause zu gehen. In der zweiten Hälfte wurden die Deutschen dann aber stärker - und konnten jubeln: Gwinn zog von der Strafraumkante ab, der Ball flog an mehreren Chinesinnen vorbei ins Tor (66.). Ein Fernschusstor, wie hätte es anders sein können.

"Wir haben uns durch verschiedene Dinge aus dem Rhythmus bringen lassen", sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in der ARD. "Das war nicht schön, aber wir haben uns durchgebissen", sagte sie und beklagte, dass sich mehrere Spielerinnen verletzt haben. "Es sieht bei einigen nicht gut aus."

Deutschland - China 1:0 (0:0)

1:0 Gwinn (66.)

Deutschland: Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun-Khajeh, Simon (ab 46. Oberdorf) - Leupolz (ab 63. Magull), Däbritz, Gwinn , Marozsan, Huth (ab 85. Schüller) - Popp

China: Peng - Han, Wu, Lin, Liu - Zhang, Yao (ab 46. Wang), Lou (ab 33. Tan), Gu - Yang (ab 70. Duan), Wang

Schiedsrichterin: Marie-Soleil Beaudoin (Kanada)

Zuschauer: 15.283

Gelbe Karten: Oberdorf / Wang, Yang, Liu, Wang