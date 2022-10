Für stark angetrunkene Fußballfans soll es bei der WM in Katar eigene Bereiche zur Ausnüchterung geben. »Das ist ein Ort, an dem sichergestellt ist, dass diese Leute sicher sind und niemandem anderen schaden können«, sagte Turnier-Geschäftsführer Nasser Al Khater dem britischen TV-Sender Sky News. Wie genau die Zonen für betrunkene Fans gestaltet werden und wann genau die Fußballanhänger sich in ihnen aufhalten müssen, ließ der WM-Spitzenfunktionär offen.