Es wird spannend. Wen nimmt Hansi Flick mit zur WM nach Katar? 26 Spieler werden der Bundestrainer und sein Trainerteam berufen. Die Vorfreude ist groß. In jedem Fall nicht mit dabei: Timo Werner – verletzungsbedingt. Neben dem Stürmer werden auch zahlreiche Weltstars bei der Wüsten-WM nicht dabei sein, obwohl sie sich bester Gesundheit erfreuen. Allen voran Erling Haaland, Marktwert laut Transfermarkt.de: 170 Millionen Euro. Die halbe Welt, so schien es, wollte ihn aus Dortmund verpflichten, den Zuschlag erhielt Manchester City. Dass den Superstar in Katar niemand spielen sehen wird, liegt am Abschneiden seiner Nationalmannschaft. Norwegen hat es nicht mal in die Play-offs geschafft. Und die Aussichten für den derzeit teuersten Kicker der Welt sind trübe: Sein Heimatland war seit 1998 nicht mehr bei einer WM dabei. Ein selbsternannter Fußballgott teilt Haalands Schicksal: Zlatan Ibrahimovic verpasste mit Schweden ebenfalls das Ticket nach Katar. Auf die Frage, ob es das nun gewesen sei mit seiner Nationalmannschaftskarriere, reagierte der egozentrische Zauberkicker trotzig: »Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann. Ihr werdet keine andere Antwort bekommen, nur weil wir nicht zur WM fahren.« Übrigens: Im kommenden Oktober wird »Ibracadabra« 41 Jahre alt. Gestatten: Mohamed Salah - noch nie hat Ägypten einen solchen Fußballer hervorgebracht. Jürgen Klopp, sein Trainer beim FC Liverpool, hält ihn schon jetzt für einen der besten Stürmer aller Zeiten. Eine zweite WM-Teilnahme nach 2018 bleibt Salah aber in diesem Jahr versagt. Wie er das Turnier in Katar verpasste, sorgte für enorme Aufregung: Von zahlreichen Laser-Pointern geblendet, trat Salah als erster Schütze zum entscheidenden Elfmeterschießen gegen Senegal an - und verschoss. Am Ende schied Ägypten aus. Mit Bayern München zweimal Gewinner der Champions League, heute Abwehrchef von Real Madrid - nur mit der Nationalmannschaft klappt es nicht für den besten Fußballer Österreichs: David Alaba scheiterte mit seinen Mannschaftskameraden der vermeintlich goldenen Generation in den Play-offs an Wales. Seit 1998 war die Alpenrepublik nicht mehr bei einer WM dabei. Und dann wäre da noch der Europameister aus Italien. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott ... eben. Kein Wunder, dass die Squadra Azzura nach ihrem Aus in den Play-offs reichlich veräppelt wurde: »Es sei zu begrüßen, dass Italien das Turnier in Katar angesichts der Menschenrechtsverletzungen dort boykottiere«, hieß es in den sozialen Medien. Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Immobile, Verratti und der Rest der Mannschaft werden uns fehlen. Und sei es nur, weil ihre Namen durchs Reportermikro nach Grandezza klingen.