Erstmals in der Geschichte der Fifa stehen drei Schiedsrichterinnen im Aufgebot für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Für das Turnier vom 21. November bis 18. Dezember in Katar wurden Stéphanie Frappart aus Frankreich nominiert, die auch schon in der Champions League der Männer gepfiffen hat. Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan komplettieren das Aufgebot.