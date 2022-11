Nächstes Spiel gegen Dänemark

Frankreichs Mannschaft hatte trotz Rückstand das erste Spiel bei der WM in Katar gewonnen. Gegen Australien siegte der Titelverteidiger durch Tore von Adrien Rabiot (27. Minute), Olivier Giroud (32., 71.) und Kylian Mbappé (68.). Zuvor hatte Craig Goodwin die Australier in Führung gebracht (9.).

In Gruppe D übernehmen die Franzosen damit die Tabellenführung vor Dänemark und Tunesien, die sich am Nachmittag torlos getrennt hatten. Am Samstag spielt Frankreich gegen Dänemark (17 Uhr) und Tunesien gegen Australien (11 Uhr).