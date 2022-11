Pressefreiheit bei der Fußball-WM Journalisten beklagen Eingriffe in die Berichterstattung

Wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fühlen sich Journalisten vor Ort in ihrem Recht auf freie Berichterstattung eingeschränkt. So ist der dänische Korrespondent Rasmus Tantholdt vom Sender TV2 im Vorfeld des Turniers in Katar in seiner Liveberichterstattung gestört worden.