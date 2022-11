Manuel Neuer will nicht ausschließen, dass auch die Nationalmannschaft noch einmal auf die verschärfte Lage als Folge der Äußerung reagiert. »Das passt keineswegs in unser Weltbild. Es ist traurig, so etwas zu hören«, sagte der DFB-Kapitän am Mittwoch: »Über solche Situationen muss man sich Gedanken machen, das müssen wir intern beim DFB mit den Spielerkollegen besprechen.«