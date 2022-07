Fußball-WM in Katar Offenbar kein Alkoholausschank in den Stadien – aber davor

Anders als im benachbarten Saudi-Arabien ist Alkohol in Katar nicht gänzlich verboten, wird aber nur sehr eingeschränkt etwa in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels ausgeschenkt. Ausländer können ihn auch in einem Geschäft kaufen, müssen aber älter als 21 Jahre sein und brauchen dafür eine Erlaubnis.

»Alkohol ist in Katar bereits in ausgewiesenen Bereichen wie Hotels und Bars erhältlich, und das wird sich auch 2022 nicht ändern«, sagte der Sprecher des Organisationskomitees. »Um den Fans entgegenzukommen, wird es während des Turniers in weiteren ausgewiesenen Bereichen Alkohol geben.«